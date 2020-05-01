«Барселона» готова обменять Видаля и Семеду на Мартинеса

«Барселона» по-прежнему заинтересован в нападающем «Интера» Лаутаро Мартинесе. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, каталонцы не готовы выплатить сумму отступных, прописанных в контракте аргентинца. Руководсво испанского клуба рассчитывает на обмен. За аргентинского форварда «Барселона» готова отдать Артуро Видаля, Хуниора Фирпо и Нелсона Семеду.

В текущем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.