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«Барса» — о Месси: «11 января 2010 года — лучший. 11 января 2021-го — все еще лучший»

08:56
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Пресс-служба «Барселоны» вспомнила о том, как 10 лет назад капитан команды Лионель Месси получил «Золотой мяч».

В Твиттере каталонцев появилось фото аргентинца с наградой и подписью: «11 января 2010 года — лучший. 11 января 2021-го — все еще лучший».

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который сейчас выступает за «Виссел Кобе», также вспомнил о том, как ровно 10 лет назад Месси выиграл награду, а он и Хави заняли тогда второе и третье места.

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