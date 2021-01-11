«Барса» — о Месси: «11 января 2010 года — лучший. 11 января 2021-го — все еще лучший»
08:56
Пресс-служба «Барселоны» вспомнила о том, как 10 лет назад капитан команды Лионель Месси получил «Золотой мяч».
В Твиттере каталонцев появилось фото аргентинца с наградой и подписью: «11 января 2010 года — лучший. 11 января 2021-го — все еще лучший».
Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который сейчас выступает за «Виссел Кобе», также вспомнил о том, как ровно 10 лет назад Месси выиграл награду, а он и Хави заняли тогда второе и третье места.
Jan 11, 2010: The Best— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2021
Jan 11, 2021: Still The Best pic.twitter.com/S9aGTSnpie
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