«Барса» начала переговоры с Гави о новом контракте

«Барселона» ведет переговоры по новому контракту полузащитника команды Гави.

Как сообщает Mundo Deportivo, 24 ноября представители «Барсы» и агент футболиста Ивана де ла Пеньи провели первую официальную встречу, на которой обсуждалось потенциальное продление соглашения. Клуб дал понять, что хочет сохранить испанца и готов улучшить его контракт.

По информации источника, в ближайшие недели стороны проведут еще несколько встреч.

Нынешний контракт 17-летнего футболиста истекает в конце июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Гави сыграл за «Барселону» в чемпионате Испании 11 матчей и сделал одну голевую передачу.