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«Барса» начала переговоры с Гави о новом контракте

12:24
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«Барселона» ведет переговоры по новому контракту полузащитника команды Гави.

Как сообщает Mundo Deportivo, 24 ноября представители «Барсы» и агент футболиста Ивана де ла Пеньи провели первую официальную встречу, на которой обсуждалось потенциальное продление соглашения. Клуб дал понять, что хочет сохранить испанца и готов улучшить его контракт.

По информации источника, в ближайшие недели стороны проведут еще несколько встреч.

Нынешний контракт 17-летнего футболиста истекает в конце июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Гави сыграл за «Барселону» в чемпионате Испании 11 матчей и сделал одну голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211124/1001717154/primera-toma-contacto-renovacion-gavi.html

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Анна Горшкова все материалы автора

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