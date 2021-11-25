«Барса» начала переговоры с Гави о новом контракте
«Барселона» ведет переговоры по новому контракту полузащитника команды Гави.
Как сообщает Mundo Deportivo, 24 ноября представители «Барсы» и агент футболиста Ивана де ла Пеньи провели первую официальную встречу, на которой обсуждалось потенциальное продление соглашения. Клуб дал понять, что хочет сохранить испанца и готов улучшить его контракт.
По информации источника, в ближайшие недели стороны проведут еще несколько встреч.
Нынешний контракт 17-летнего футболиста истекает в конце июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Гави сыграл за «Барселону» в чемпионате Испании 11 матчей и сделал одну голевую передачу.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211124/1001717154/primera-toma-contacto-renovacion-gavi.html
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