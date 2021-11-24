Бензема приговорен к одному году лишения свободы условно за шантаж Вальбуэна

Суд Версаля признал виновным форварда «Реала» Карима Бензема по делу о шантаже экс-полузащитника «Динамо» Матье Вальбуэна, сообщает L'Equipe.

Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа и приговорен к одному году лишения свободы условно, а также оштрафован на 75 000 евро. Максимальное наказание, которому мог подвергнуться футболист, — тюремное заключение сроком на пять лет. Четверо других обвиняемых также были признаны виновными.

Напомним, что следствие подозревало 33-летнего француза в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выкладывали видеозапись интимного характера с участием бывшего игрока «Динамо».

Из-за ситуации с шантажом оба игрока были отстранены от участия в сборной Франции, однако в этом году Бензема вернулся в команду.