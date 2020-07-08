Азар не сможет сыграть против «Алавеса» из-за рецидива травмы

Нападающий «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы и не поможет мадридскому клубу в ближайшее время. Бельгийский вингер прошел медицинское обследование, которое выявило проблемы с лодыжкой, сообщает Cadena SER.

Травма не позволит 29-летнему игроку принять участие во встрече с «Алавесом». Азар уже пропустил матчи с «Хетафе» и «Атлетиком» после воспаления лодыжки и смог провести лишь часть тренировки с командой. Точные сроки восстановления полузащитника пока остаются неизвестными.

В сезоне-2019/20 Азар провел за «Реал» 19 матчей, на его счету 1 гол и 7 результативных передач.