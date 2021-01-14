Полузащитник «Реала» Эден Азар признан болельщиками лучшим футболистом в истории сборной Бельгии, информирует пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Голосование проводилось среди болельщиков с 16 декабря по 10 января. Азар набрал 10,6 процента голосов.

Второе место занял защитник Венсан Компани (9,4), третьим стал полузащитник Кевин де Брейне (9,1%).

Дальше идут Ян Кулеманс (9,0) и Поль ван Химст (7,3).

30-летний Азар провел 106 матчей в составе национальной команды, в которых забил 32 гола.