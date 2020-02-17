Азар доволен своей игрой в матче с «Сельтой», но не результатом
03:02
Нападающий «Реала» Эден Азар прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2). Он сыграл впервые с прошлого года после повреждения.
— Я чувствовал себя хорошо, — цитирует бельгийца Marca. — Доволен своим выступлением, но не результатом. Надеюсь, будем действовать лучше в следующих играх.
Осталось еще много игр, мы будем сражаться до конца. Не думаю, что «Реал» забивает мало. У нас были моменты, и мы заслужили забить больше голов. Хорошо работаем, собираемся выиграть много матчей вместе.
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