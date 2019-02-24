"Атлетико" выиграл у "Вильярреала"

"Атлетико" переиграл "Вильярреал" в матче 25-го тура чемпионата Испании - 2:0. В составе победителей отличились Сауль и Альваро Мората.

"Атлетико", имея в своем активе 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице ла лиги."Вильярреал" с 23 очками находится на 18-м месте.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

"Атлетико" - "Вильярреал" - 2:0 (1:0)

Голы: Мората, 31 (1:0). Сауль, 88 (2:0).

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Савич, Ариас, Хименес, Коке (Витоло, 90), Сауль, Эрнандес, Гризманн, Мората (Диегу Коста, 58), Лемар (Партей, 64).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Мори (Чиквуэзе, 56), Касорла, Иборра, Касерес (Пабло Форнальс, 76), Бакка (Морено, 68), Педраса, Токо-Экамби.

Предупреждения: Альваро Гонсалес, 66. Касерес, 70. Виктор Руис, 79.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

24 февраля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

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