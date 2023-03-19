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«Атлетико» обыграл «Валенсию» и продлил серию без поражений в ла лиге до 10 матчей

Сергей Разин
корреспондент
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18 марта. «Атлетико» — «Валенсия» (3:0).
Фото AFP

«Атлетико» в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл «Валенсию» со счетом 3:0.

Отличились Антуан Гризманн, Янник Карраско и Тома Лемар.

«Атлетико» продлил серию без поражений в ла лиге до 10 матчей и с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Валенсия» с 26 очками — на 17-й строчке.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
18 мар, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:0
Валенсия
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ФК Атлетико
ФК Валенсия
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
15
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
16
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
17
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
18
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
19
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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17.03 23:00
Вальядолид – Атлетик
 1 : 3
18.03 16:00
Альмерия – Кадис
 1 : 1
18.03 18:15
Р. Вальекано – Жирона
 2 : 2
18.03 20:30
Эспаньол – Сельта
 1 : 3
18.03 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 0
19.03 16:00
Бетис – Мальорка
 - : -
19.03 18:15
Осасуна – Вильярреал
 - : -
19.03 18:15
Р. Сосьедад – Эльче
 - : -
19.03 20:30
Хетафе – Севилья
 - : -
19.03 23:00
Барселона – Реал
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
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