"Атлетико" - "Реал": видеообзор матча

"Реал" обыграл "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании - 3:1. Это позволило команде Сантьяго Солари обойти соперника на 1 очко и выйти на второе место в турнирной таблице.

Капитан "Реала" Серхио Рамос забил победный мяч, этот гол стал для него рекордным 11-м в сезоне. Гарет Бэйл забил последний гол в игре, который стал для него сотым в составе "Реала".

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