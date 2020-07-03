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«Атлетико» представил новую форму на следующий сезон

3 июля 2020, 11:58
Новая форма &quot;Атлетико&quot;. Фото ФК "Атлетико"
Новая форма &quot;Атлетико&quot;. Фото ФК "Атлетико"

«Атлетико» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Футболка выполнена в традиционных цветах мадридцев. Отличием являются полоски, которые выполнены как мазки кисти. Экипировку для клуба изготавливает компания Nike.

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