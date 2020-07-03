«Атлетико» представил новую форму на следующий сезон

«Атлетико» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Футболка выполнена в традиционных цветах мадридцев. Отличием являются полоски, которые выполнены как мазки кисти. Экипировку для клуба изготавливает компания Nike.