«Атлетико» представил новую форму на следующий сезон
3 июля 2020, 11:58
«Атлетико» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.
Футболка выполнена в традиционных цветах мадридцев. Отличием являются полоски, которые выполнены как мазки кисти. Экипировку для клуба изготавливает компания Nike.
[?] ?Descubre todos los detalles de nuestra nueva equipaci?n para la temporada 20/21! ?— Atl?tico de Madrid (@Atleti) July 3, 2020
??? ?Ya disponible en todas nuestras tiendas f?sicas y online! ?
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