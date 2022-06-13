«Барселона» интересуется защитником «Севильи» Кунде

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Жюлю Кунде. На приглашении игрока настаивает главный тренер каталонцев Хави, сообщает Sport.es.

Однако главным претендентом на 23-летнего француза считается «Челси». Появлялась информация, что лондонский клуб готов заплатить 50 миллионов евро за футболиста.

Действующий контракт француза с «Севильей» рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Кунде сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.