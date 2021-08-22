«Атлетико» предлагал нескольким английским клуба арендовать Сауля

«Атлетико» готов отпустить полузащитник Сауля Ньигеса в это трансферное окно. Испанский клуб даже предлагал нескольким английским командам арендовать футболиста, сообщает The Telegraph.

Ранее была информация, что в 26-летнем игроке заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Однако официальных предложений мадридский клуб не получал.

В минувшем сезоне испанской примеры Сауль Ньигес провел 33 матча, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Также он получил десять желтых карточек.