"Атлетико" потерял Эрнандеза на неопределенный срок

"Атлетико" объявил, что защитник команды Люка Эрнандез получил травму правого колена. В заявлении говорится, что француз прошел обследование после матча чемпионата Испании с "Реалом" (1:3), и оно выявило у него растяжение связок. Однако клуб не сообщил, сколько Эрнандез пропустит.

Отметим, что в декабре у него уже была похожая травма правого колена, тогда он пропустил месяц.

В то же время к тренировкам в общей группе вернулись Диегу Коста и Стефан Савич, которые восстановились после травм.