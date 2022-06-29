«Атлетико» хочет арендовать Рояла. «Тоттенхэм» настаивает на полноценном трансфере

«Атлетико» хочет приобрести защитника «Тоттенхэм» Эмерсона Рояла.

По информации Daily Mail, мадридский клуб собирается взять футболиста в аренду, тогда как англичане хотят, чтобы это был полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что главный тренер «шпор» Антони Конте не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Роял перешел в «Тоттенхэм» летом 2021 года из «Барселоны».

В прошлом сезоне чемпионата Англии 23-летний бразилец провел 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.