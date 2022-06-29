Источник: Серхио Рамос в 2019 году просил посодействовать ему в получении «Золотого мяча»

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос просил третьих лиц посодействовать ему в получении «Золотого мяча» в 2019 году, утверждает El Confidencial.

Издание опубликовало аудиозаписи личных разговоров футболиста и президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса.

«Руби, ты знаешь, я никогда ни о чем тебя не просил, но если я хочу сделать это сегодня, то только потому, что считаю этот год особенным в плане моих выступлений.

Хочу, чтобы ты воспользовался связями в УЕФА и нашел к ним подход в плане вручения «Золотого мяча». Я буду благодарен тебе всю свою жизнь. Дело не только в моем желании, но еще и в том, я считаю, что испанский футбол этого заслуживает", — приводит издание слова Рамоса.

Напомним, в 2019 году «Золотой мяч» выиграл форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Отметим, что сейчас Рамос и Месси оба выступают за французский «ПСЖ».