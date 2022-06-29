Источник: Серхио Рамос в 2019 году просил посодействовать ему в получении «Золотого мяча»
Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос просил третьих лиц посодействовать ему в получении «Золотого мяча» в 2019 году, утверждает El Confidencial.
Издание опубликовало аудиозаписи личных разговоров футболиста и президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса.
«Руби, ты знаешь, я никогда ни о чем тебя не просил, но если я хочу сделать это сегодня, то только потому, что считаю этот год особенным в плане моих выступлений.
Хочу, чтобы ты воспользовался связями в УЕФА и нашел к ним подход в плане вручения «Золотого мяча». Я буду благодарен тебе всю свою жизнь. Дело не только в моем желании, но еще и в том, я считаю, что испанский футбол этого заслуживает", — приводит издание слова Рамоса.
Напомним, в 2019 году «Золотой мяч» выиграл форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Отметим, что сейчас Рамос и Месси оба выступают за французский «ПСЖ».
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4
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5
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6
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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20
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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