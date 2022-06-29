«Барселоне» и «Манчестер Юнайтед» осталось согласовать структуру бонусных выплат за де Йонга
«Манчестер Юнайтед» близок к покупке полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга. Клубы договорились о сумме в 85 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«МЮ» готов заплатить за 24-летнего голландца 65 миллионов. Еще 20 миллионов «Барса» может получить в качестве бонусов. Клубам осталось только согласовать структуру и условия бонусных выплат.
Отмечается, что каталонцам необходим трансфер полузащитника этим летом, так как по условиям контракта на четвертый год в клубе его зарплата должна значительно увеличиться.
В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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16
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17
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18
|Альмерия
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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