«Барселоне» и «Манчестер Юнайтед» осталось согласовать структуру бонусных выплат за де Йонга

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга. Клубы договорились о сумме в 85 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«МЮ» готов заплатить за 24-летнего голландца 65 миллионов. Еще 20 миллионов «Барса» может получить в качестве бонусов. Клубам осталось только согласовать структуру и условия бонусных выплат.

Отмечается, что каталонцам необходим трансфер полузащитника этим летом, так как по условиям контракта на четвертый год в клубе его зарплата должна значительно увеличиться.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.