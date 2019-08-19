«Атлетико» обыграл «Хетафе» благодаря голу Мораты

В матче первого тура чемпионата Испании «Атлетико» дома победил «Хетафе» — 1:0. Команды заканчивали встречу в формате «10 на 10». У хозяев был удален Ренан Лоди, у гостей — Хорхе Молино. Оба удаления произошли в конце первого тайма. Альваро Мората забил гол и не реализовал пенальти.

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Атлетико» — «Хетафе» — 1:0 (1:0)

Гол: Мората, 23.

Нереализованный пенальти: Мората, 56 (вратарь)

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Партей (Эрмосо, 62), Мората, Лемар (Витоло, 73), Жоау Феликс (Льоренте, 66).

«Хетафе»: Сория, Кабрера (Рауль Гарсия, 46), Ньом, Суарес (Анхель, 64), Джене, Бруно Гонсалес, Кукурелья, Фажр, Арамбарри, Хорхе Молина, Хайме Мата (Гальего, 80).

Предупреждения: Кабрера, 17. Лоди, 41. Фажр, 49. Ньом, 77. Сауль, 81. Анхель, 90+3.

Удаления: Хорхе Молина, 38. Лоди, 42.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

18 августа. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

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