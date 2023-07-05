Тренер «Бетиса» Пеллегрини продлил контракт с командой
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Новое соглашение 69-летнего специалиста рассчитано до 2026 года.
Пеллегрини возглавляет «Бетис» с 2020 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на шестом месте в турнирной таблице ла лиги.
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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|0
|0-0
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|Бетис
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8
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9
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10
|Жирона
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|0
|0-0
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11
|Р. Вальекано
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|0
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|0
|0-0
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12
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0
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|0
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20
|Алавес
|0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
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Вильярреал – Бетис
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