Тренер «Бетиса» Пеллегрини продлил контракт с командой

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Новое соглашение 69-летнего специалиста рассчитано до 2026 года.

Пеллегрини возглавляет «Бетис» с 2020 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на шестом месте в турнирной таблице ла лиги.