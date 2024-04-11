Куман: «Есть три человека, которые представляют ДНК «Барсы»: Кройф, Гвардиола и Месси»

Бывший защитник и главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слова другого экс-тренера сине-гранатовых Луиса Энрике о нынешнем специалисте Хави.

«ДНК «Барселоны»? Есть три человека, которые представляют эту ДНК: Йохан Кройф, Пеп Гвардиола и Лео Месси.

Видео фото Энрике и Хави перед очным матчем их команд. Мне показалось, что они очень хорошие друзья, но за день до этого Луис Энрике сделал несколько неуместных заявлений», — цитирует Кумана COPE.