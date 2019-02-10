"Атлетико" намекнул на несправедливое судейство в игре с "Реалом"

"Атлетико" в своем Твиттере опубликовал несколько кадров из трансляции матча чемпионата Испании с "Реалом" (1:3). Они сопровождались смайликом, символизирующим задумчивость.

На кадрах изображены спорные эпизоды из матча, в которых судья принял решение в пользу "Реала". Было обращено внимание на ситуацию, предшествующую пенальти в ворота "Атлетико" – фол Хосе Хименеса на Винисиусе, который был за пределами штрафной. Также выделено нарушение правил со стороны Каземиру на Альваро Морате уже в штрафной "Реала". Кроме того, во втором тайме был отменен гол Мораты из-за офсайда.