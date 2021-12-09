«Бешикташ» хочет прервать аренду Пьянича и вернуть его в «Барселону»
08:59
«Бешикташ» хочет прервать аренду полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Sport.es.
По информации источника, в турецком клубе недовольны выступлениями 31-летнего боснийца в последних матчах и хотят вернуть футболиста клубу, которому он принадлежит.
Пьянич выступает за «Бешикташ» на правах аренды с сентября 2021 года. Хавбек провел 11 матчей за команду и сделал 4 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/besiktas-quiere-devolver-pjanic-turquia-barcelona-barca-12956819
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