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«Бешикташ» хочет прервать аренду Пьянича и вернуть его в «Барселону»

08:59
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«Бешикташ» хочет прервать аренду полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Sport.es.

По информации источника, в турецком клубе недовольны выступлениями 31-летнего боснийца в последних матчах и хотят вернуть футболиста клубу, которому он принадлежит.

Пьянич выступает за «Бешикташ» на правах аренды с сентября 2021 года. Хавбек провел 11 матчей за команду и сделал 4 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/besiktas-quiere-devolver-pjanic-turquia-barcelona-barca-12956819

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Иван Торопцев все материалы автора

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