«Бешикташ» хочет прервать аренду Пьянича и вернуть его в «Барселону»

«Бешикташ» хочет прервать аренду полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, сообщает Sport.es.

По информации источника, в турецком клубе недовольны выступлениями 31-летнего боснийца в последних матчах и хотят вернуть футболиста клубу, которому он принадлежит.

Пьянич выступает за «Бешикташ» на правах аренды с сентября 2021 года. Хавбек провел 11 матчей за команду и сделал 4 результативных передачи.