«Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией». Черышев остался в запасе

«Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью в чемпионате Испании

«Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании — 0:0.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе. 31-летний россиянин не выходил на поле во втором матче ла лиги подряд.

В конце матча защитник гостей Уго Гильямон заработал удаление, получив две желтые карточки.

«Летучие мыши» не выигрывали в течение шести матчей ла лиги подряд (4 ничьих и 2 поражения).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетик» занимает седьмое место, имея 52 очка. «Валенсия» — 10-е место с 44 очками.