«Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией». Черышев остался в запасе
«Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью в чемпионате Испании
«Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании — 0:0.
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе. 31-летний россиянин не выходил на поле во втором матче ла лиги подряд.
В конце матча защитник гостей Уго Гильямон заработал удаление, получив две желтые карточки.
«Летучие мыши» не выигрывали в течение шести матчей ла лиги подряд (4 ничьих и 2 поражения).
В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетик» занимает седьмое место, имея 52 очка. «Валенсия» — 10-е место с 44 очками.
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|
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|
2
|Барселона
|34
|19
|9
|6
|63-34
|66
|
3
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|34
|17
|7
|10
|56-38
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|
7
|Атлетик
|35
|13
|13
|9
|41-34
|52
|
8
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|35
|10
|14
|11
|45-49
|44
|
11
|Р. Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|
12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Гранада
|35
|7
|13
|15
|43-59
|34
|
17
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|
18
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|
20
|Алавес
|34
|7
|7
|20
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|28
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38 тур
|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|2 : 1
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|2 : 6
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|0 : 0
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|- : -
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|- : -
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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