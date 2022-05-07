Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:56

«Гранада» разгромила «Мальорку» в чемпионате Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Гранада» победила «Мальорку» в матче 35-го тура чемпионата Испании со счетом 6:2.

В составе «Гранады» отличились Луис Хавьер Суарес, Серхио Эскудеро, Антонио Пуэртас, Мюрто Узуни и Хорхе Молина, оформивший дубль. У «Мальорки» голы забили Сальва Севилья и Антонио Раилло.

«Гранада» набрала 34 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Мальорки» 32 очка и 17-я позиция.

Испания. Лига 1. 35-й тур
07 мая, 15:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
2:6
Гранада
Голы
Суарес, 6 (0:1), Севилья, 28 (1:1), Эскудеро, 46 (1:2), Пуэртас, 55 (1:3), Райльо, 58 (2:3), Хорхе Молина, 69 (2:4), Узуни, 78 (2:5), Хорхе Молина, 90 (2:6)
Мальорка
Рико Маффео Хауме Коста (Оливан, 85) Райльо Вальент Севилья (Санчес, 68) Баба Родригес (Анхель, 68) Кубо (Льабрес, 85) Муричи Пратс (Ли Кан Ин, 53)
Гранада
Машимиану Эскудеро (Ариас, 77) Диас Кини Дуарте Милья Петрович Суарес (Хорхе Молина, 51) Пуэртас (Санчес, 76) Мачис (Гоналон, 62) Кольядо (Узуни, 62)
Предупреждения
Райльо 45+1’, Маффео 45+4’, Вальент 67’  -  Дуарте 60’, Петрович 83’
Судьи
Бенгоэчеа (Испания)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Футбол
ФК Гранада
ФК Мальорка
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Не стало старейшего гроссмейстера мира. Ему недавно исполнилось 100 лет
Что произошло после того, как Оливейра лишился титула чемпиона из-за лишних 200 граммов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «Я останусь в «Реале» до 80 лет, если не сойду с ума»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
17
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
18
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 2 : 1
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 2 : 6
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 23 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости