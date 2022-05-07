«Гранада» разгромила «Мальорку» в чемпионате Испании

«Гранада» победила «Мальорку» в матче 35-го тура чемпионата Испании со счетом 6:2.

В составе «Гранады» отличились Луис Хавьер Суарес, Серхио Эскудеро, Антонио Пуэртас, Мюрто Узуни и Хорхе Молина, оформивший дубль. У «Мальорки» голы забили Сальва Севилья и Антонио Раилло.

«Гранада» набрала 34 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Мальорки» 32 очка и 17-я позиция.