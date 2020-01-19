«Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой»

«Атлетик» дома сыграл вничью с «Сельтой» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао.

За «Атлетик» гол забил хавбек Рауль Гарсия, у «Сельты» — полузащитник Рафинья.

«Атлетик» с 30 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» — 16 баллов и 18-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

«Атлетик» — «Сельта» — 1:1 (0:0)

Голы: Рафинья, 56 (0:1). Рауль Гарсия, 76 — с пенальти (1:1).

«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Й.Альварес, Рауль Гарсия, Лопес, Дани Гарсия, Икер Муниаин, Ибаи Гомес (Вильялибре, 67), Иньяки Уильямс (И.Лекуэ, 82).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Мурильо, Васкес, Рафинья (Суарес, 79), Окай Йокушлу, Бельтран, Аспас, Мина (Шейх, 68), Мендес (Айду, 88).

Предупреждения: Капа, 13. Лопес, 19. Араухо, 23. Берчиче, 27. Бланко, 73. Иньиго Мартинес, 83. Васкес, 90+3.

Судья: Медье Хименес (Испания).

19 января. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».