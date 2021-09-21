«Атлетико» вырвал победу в матче с «Хетафе» благодаря дублю Суареса

«Атлетико» победил «Хетафе» (2:1) в матче шестого тура чемпионата Испании.

Хозяева повели на 45-й минуте после удара Стефана Митровича. Гости ответили дублем Луиса Суареса. Он забил на 78-й и 90-й минутах. Хозяева играли в меньшинстве с 74-й минуте после удаления Карлеса Аленья.

«Атлетико» набрал 14 очков и вышел на первое место. У «Хетафе» ноль очков и 19-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

6-й тур

«Хетафе» — «Атлетико» — 1:2 (1:0)

Голы: Митрович, 45 (1:0). Л.Суарес, 78 (1:1). Л.Суарес, 90 (1:2).

«Хетафе»: Сория, Даконам, Митрович, Оливера, Куэнка, Иглесиас, Максимович, Аленья, Флорентину (Поведа, 90), Мата (Сильва, 76), Масиас (Энес Юнал, 67).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Эрмосо, 62), Хименес, Лоди (де Пауль, 63), Эррера (Врсалько, 84), Льоренте, Л.Суарес, Гризманн (Кунья, 67), Феррейра-Карраско, Корреа.

Предупреждения: Л.Суарес, 22. Эррера, 64. Мата, 65. Хименес, 66. Аленья, 66. Максимович, 90. Феррейра-Карраско, 90+3. Куэнка, 90+5. Кунья, 90+6.

Удаление: Аленья, 74.

Судья: Куадра Фернандес.

21 сентября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».