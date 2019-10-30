«Атлетик» обыграл «Эспаньол», Муниаин сделал дубль

«Атлетик» выиграл у «Эспаньола» (3:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей дубль сделал Икер Муниаин. Еще один мяч в свои ворота забил Виктор Гомес.

Баскский клуб набрал 16 очков и занимает восьмое место. У «Эспаньола» восемь очков и 19-я позиция. В следующем туре «Атлетик» на выезде сыграет с «Вильярреалом», а «Эспаньол» примет «Валенсию».

Чемпионат Испании. Ла лига

11-й тур

«Атлетик» — «Эспаньол» — 3:0 (2:0)

Голы: Икер Муниаин, 4 (1:0). Икер Муниаин, 17 (2:0). Гомес, 79 — в свои ворота (3:0).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, У.Лопес (Сан-Хосе, 61), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Адурис, 85), Иньяки Уильямс (Ларрасабаль, 71), Кордоба.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Эспиноса, Давид Лопес, Налду, Гомес, Виктор Санчес, Дардер, Рока (Гранеро, 63), Варгас (Феррейра, 61), Кампусано (У Лэй, 71).

Предупреждение: Эспиноса, 53.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

30 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

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