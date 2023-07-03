«Астон Вилла» подпишет Пау Торреса в ближайшее время
«Астон Вилла» договорилась с «Вильярреалом» по трансферу защитника Пау Торреса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, испанец в скоро времени пройдет медобследование, которое состоится на этой неделе.
Сумма трансфера составит 32,5 миллиона евро плюс 5 миллионов в виде бонусов, футболист подпишет контракт до 2028 года.
В сезоне-2022/23 Торрес провел 39 матчей за «Вильярреал», отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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