«Астон Вилла» подпишет Пау Торреса в ближайшее время

«Астон Вилла» договорилась с «Вильярреалом» по трансферу защитника Пау Торреса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанец в скоро времени пройдет медобследование, которое состоится на этой неделе.

Сумма трансфера составит 32,5 миллиона евро плюс 5 миллионов в виде бонусов, футболист подпишет контракт до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Торрес провел 39 матчей за «Вильярреал», отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.