Лапорта отреагировал на слухи о том, что Дембеле может заменить Мбаппе в «ПСЖ»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к вингеру каталонцев Усману Дембеле.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает Дембеле в качестве замены для Килиана Мбаппе, который близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно.
«ПСЖ» хочет заполучить Усмана Дембеле, если Мбаппе уйдет? Я тоже слышал эту историю год назад... но этого не произошло. Дембеле хочет остаться в «Барсе». Я думаю, что он никуда не торопится уходить», — приводит слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.
В сезоне-2022/23 Дембеле провел 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.
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11
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|0
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|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
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|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
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