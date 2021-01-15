Асенсио о вылете из Суперкубка: «У «Реала» есть важные задачи в других турнирах»

Нападающий «Реала» Марко Асенсио прокомментировал поражение от «Атлетика» (1:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

«Соперник отлично начал матч, нам было тяжело. «Реал» забуксовал. Мы расстроены и злы, но это футбол. Нужно двигаться дальше. У нас есть важные задачи в других турнирах, нужно выполнять их», — приводит Marca Асенсио.

В финале Суперкубка Испании «Атлетик» встретится с «Барселоной». Матч состоится в воскресенье, 17 января.