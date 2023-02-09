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Сегодня, 09:18

«Арсенал» интересуется нападающим «Реала» Асенсио

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Todofichajes.

По информации издания, главным инициатором сделки является главный тренер лондонского клуба Микель Артета.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован «ПСЖ».

Действующее соглашение Асенсио с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний испанец провел за мадридский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

Марко Асенсио
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
15
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
16
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
17
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
 - : -
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Альмерия – Бетис
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Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
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Реал – Эльче
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Эспаньол

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Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Барселона

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Атлетико

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Бетис

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