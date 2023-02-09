«Арсенал» интересуется нападающим «Реала» Асенсио

Нападающий «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Todofichajes.

По информации издания, главным инициатором сделки является главный тренер лондонского клуба Микель Артета.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован «ПСЖ».

Действующее соглашение Асенсио с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний испанец провел за мадридский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.