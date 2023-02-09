Анчелотти: «Винисиус — отличный футболист. Он в очередной раз это доказал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Винисиуса Жуниора в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (4:1). В этой встрече бразильский форвард отметился забитым голом.

«Жуниор очень любит играть в футбол. Вини забил классный гол и был тем игроком, которого вы привыкли видеть в последнее время. Это отличный футболист, что он в очередной раз доказал», — цитирует Анчелотти газета Marca.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

В финале клубного чемпионата мира мадридская команда сыграет против «Аль-Хиляля». Матч состоится 11 февраля, начало — 22.00 мск.