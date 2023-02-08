«ПСЖ» хочет бесплатно подписать Асенсио летом — игроку предложат подписной бонус в 15 миллионов евро

«ПСЖ» хочет бесплатно подписать полузащитника «Реала» Марко Асенсио летом, когда у игрока закончится контракт, сообщает El Debate.

Чтобы мотивировать испанца парижане готовы предложить ему подписной бонус в размере 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Асенсио провел за сливочных 24 матча во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 голевыми передачами.