Апелляция «Барселоны» по дисквалификации Месси отклонена

Королевская испанская футбольная федерация отклонила апелляцию каталонцев по двухматчевой дисквалификации капитана команды Лионеля Месси, сообщает журналист Херард Морено.

Таким образом, Месси пропустит матч 20-го тура ла лиги против «Эльче». Первую встречу аргентинец «отсидел», не принимав участие в матча 1/16 Кубка Испании против «Корнельи» (2:0).

В воскресенье, 17 января, аргентинец был удален в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3). Он получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Судья удалил игрока после видеопросмотра.

Если бы комитет по соревнованиям расценил действия игрока как умышленную агрессию, то он мог получить максимальный срок дисквалификации — 12 матчей. Комитет не увидел умышленной агрессии в его действиях, поэтому ему грозило отстранение на срок от одного до трех матчей, не считая автоматическую дисквалификацию на одну игру за прямую красную карточку.

Messi no podr? jugar en Elche.



Apelaci?n desestima recurso



El argentino descansar?, su vuelta en Copa o contra el Athletic Club#Bar?a — Gerard Romero (@gerardromero) January 22, 2021

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