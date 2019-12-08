Антуан Гризманн: «Для «Барселоны» тер Штеген как полузащитник»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Мальоркой» (5:2) в матче 15-го тура чемпионата Испании. Форвард открыл счет.

— Мы хотели провести хорошую игру, — цитирует француза Marca. — Первый тайм был очень хорошим, мы много взаимодействовали. Месси и Суарес отлично сыграли, мы довольны победой, должны продолжать в том же духе. Собираемся еще лучше взаимодействовать, потому что еще не полностью знаем друг друга. Есть движения, которые я должен выучить. В «Атлетико» знал, что делать в определенном эпизоде, здесь не знаю на 100 процентов.

Голевой пас вратаря? Не думаю, что я забил первый раз после передачи голкипера. Возможно, так делал Клаудио Браво в «Реал Сосьедад». Марк-Андре невероятен, он для нас как полузащитник. Это был идеальный пас.

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