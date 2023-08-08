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Сегодня, 08:34

Ансу Фати готов покинуть «Барселону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фото AFP

Вингер «Барселоны» Ансу Фати не исключает свой трансфер в другую команду, сообщает Relevo.

Ранее 20-летний футболист хотел остаться и бороться за место в старте, однако сейчас изменил свое мнение. Недавно появлялась информация о заинтересованности в нем со стороны «Аль-Хиляля» и «ПСЖ».

20-летний Фати выступает за команды структуры «Барселоны» с 2012 года. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 36 матчах в ла лиге, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ансу Фати
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