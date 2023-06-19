Фати заявил, что что не планирует уходить из «Барселоны»

Испанский нападающий Ансу Фати хочет остаться в «Барселоне».

В СМИ ранее писали, что каталонцы хотят продать 20-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

«У меня есть контракт с «Барсой», и я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Это мое намерение. Я счастлив быть здесь», — цитирует Фати Mundo Deportivo.

В сезоне-2022/23 20-летний Фати принял участие в 36 матчах за «Барселону» в ли лиге, забил семь голов и отдал три результативные передачи.