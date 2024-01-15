«Реал» отметил победу в Суперкубке Испании мемом с «Пингвинами Мадагаскара»

«Реал» пошутил о своей победе в финале Суперкубка Испании над «Барселоной» (4:1).

Мадридский клуб выложил мем с главными героями мультфильма «Пингвины Мадагаскара».

— Ковальски, доложите обстановку.

— Мы суперчемпионы!

«Реал» в 13-й раз в истории стал победителем Суперкубка Испании. Рекордсменом турнира остается «Барселона», в активе которой 14 трофеев.