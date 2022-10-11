Анчелотти считает, что у Лунина есть все шансы стать великим вратарем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает вратаре команды Андрее Лунине.

«У него все отлично. Он молодой голкипер, у него все впереди. Ему сейчас не хватает опыта. А так у Лунина есть все качества, чтобы стать великим вратарем», — цитирует Анчелотти Goal.com.

В этом сезоне Лунин провел три матча за «Реал», в которых пропустил два мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.