Анчелотти подтвердил, что Иско покинет «Реал» летом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник Иско покинет команду по окончании сезона.

«Карьера Иско в «Реале» завершилась, и это была великая карьера», — приводит Goal слова Анчелотти после матча 38-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (0:0).

Иско перешел в «Реал» в июле 2013 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду.

Контракт 30-летнего испанца с «Реалом» действует до конца июня 2022 года.