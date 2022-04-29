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Сегодня, 19:27

Анчелотти поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Эспаньолом»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 34-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

«Футболисты уже думали о предстоящей игре с «Эспаньолом» после матча против «Манчестер Сити».

Великие теннисисты, когда имеют матчбол, побеждают. Надеюсь, что у «Реала» получится так же завтра», — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч «Реал» — «Эспаньол» состоится 30 апреля в 17:15 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2022/04/29/626be42322601def138b4568.html
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
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 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
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 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
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17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
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 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
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 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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Севилья – Кадис
 - : -
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Алавес – Вильярреал
 - : -
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Реал – Эспаньол
 - : -
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Валенсия – Леванте
 - : -
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Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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