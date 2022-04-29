Анчелотти поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Эспаньолом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 34-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

«Футболисты уже думали о предстоящей игре с «Эспаньолом» после матча против «Манчестер Сити».

Великие теннисисты, когда имеют матчбол, побеждают. Надеюсь, что у «Реала» получится так же завтра», — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч «Реал» — «Эспаньол» состоится 30 апреля в 17:15 по московскому времени.