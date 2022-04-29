«Барселона» не будет продавать защитника Деста летом

«Барселона» решила сохранить в команде защитника Серджиньо Дест. Испанский клуб отказался от идеи продажи игрока летом, сообщает ESPN.

Ранее СМИ писали о том, что Дест может покинуть «Барсу» в летнее трансферное окно: защитника могут включить в сделку по приобретению нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Футболист, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы.

В нынешнем сезоне за «Барселону» защитник в 27 матчах отдал 3 результативные передачи.

Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса». Контракт защитника с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года.