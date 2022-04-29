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Сегодня, 19:08

«Барселона» не будет продавать защитника Деста летом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» решила сохранить в команде защитника Серджиньо Дест. Испанский клуб отказался от идеи продажи игрока летом, сообщает ESPN.

Ранее СМИ писали о том, что Дест может покинуть «Барсу» в летнее трансферное окно: защитника могут включить в сделку по приобретению нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Футболист, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы.

В нынешнем сезоне за «Барселону» защитник в 27 матчах отдал 3 результативные передачи.

Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса». Контракт защитника с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года.

ФК Барселона
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3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
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 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
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 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
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 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
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 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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Севилья – Кадис
 - : -
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Валенсия – Леванте
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 - : -
1.05 15:00
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1.05 17:15
Гранада – Сельта
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Р. Вальекано – Р. Сосьедад
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