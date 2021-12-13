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Анчелотти: «На сегодня «Реал» фаворит, но мы концентрируемся на ближайших матчах»

02:09
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:0).

«Мы сильно прибавили в игре в защите. Блок из игроков, действующих под нашими форвардами, предоставляет им свободное пространство для атак. Я не верю в «эффект Анчелотти». У меня есть команда, которая меня не бросает, и я знаю, на что она способна на поле. Команда здорово вела игру, отрабатывала в защите. Это команда, а не просто сильные футболисты. Разница в этом.

Нас считают фаворитами в Ла Лиге? Вы оказываете на меня давление. На сегодня мы фавориты, да, мы были лучше других. Но мы концентрируемся на ближайших матчах, потому что если потеряешь голову, это может дорого обойтись», — приводит слова Анчелотти Marca.

После этого матча «Реал» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» с 29 очками — на четвертой строчке.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Сергей Разин все материалы автора

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