Анчелотти: «На сегодня «Реал» фаворит, но мы концентрируемся на ближайших матчах»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:0).

«Мы сильно прибавили в игре в защите. Блок из игроков, действующих под нашими форвардами, предоставляет им свободное пространство для атак. Я не верю в «эффект Анчелотти». У меня есть команда, которая меня не бросает, и я знаю, на что она способна на поле. Команда здорово вела игру, отрабатывала в защите. Это команда, а не просто сильные футболисты. Разница в этом.

Нас считают фаворитами в Ла Лиге? Вы оказываете на меня давление. На сегодня мы фавориты, да, мы были лучше других. Но мы концентрируемся на ближайших матчах, потому что если потеряешь голову, это может дорого обойтись», — приводит слова Анчелотти Marca.

После этого матча «Реал» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» с 29 очками — на четвертой строчке.