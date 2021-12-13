Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:2).

«Напористость в футболе – один из самых важных компонентов, и «Реал» сейчас безупречен в этом. Когда они забивают тебе, игра меняется. У нас были кое-какие моменты в начале второго тайма, но затем они забили прекрасный второй гол. Мы подошли к этой игре после сильнейшей психологической нагрузки в Португалии. «Реал» владел мячом, но не имел особо моментов, однако после гола игра поменялась.

Чемпионат длинный, сегодня между нами и лидером была серьезная разница, и пока мы должны смотреть на тех, кто рядом с нами в таблице, и идти от матча к матчу. Сейчас «Реал» выглядит очень мощно, мне нравится такой футбол. Пока он идут в чемпионате очень здорово», – приводит слова Симеоне Marca.

После этого матча «Реал» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» с 29 очками – на четвертой строчке.