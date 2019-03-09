Альваро Негредо: "Винисиус слишком много моментов упускает"

Бывший нападающий "Реала" Альваро Негредо считает, что Винисиус сможет стать звездой мадридского клуба. По его словам, юному бразильцу не хватает реализации моментов.

– Винисиус очень энергичный игрок, которого не хватало команде после ухода Роналду, – цитирует AS Негредо. – Но он часто упускает моменты перед воротами, что не нравится фанатам. Вероятно, поэтому команда не забивает так много, как в предыдущие годы. Это не значит, что Винисиус плохой игрок. Он дерзок, он может еще прогрессировать и должен вырасти в вопросе принятия решений и завершения эпизодов.