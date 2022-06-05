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Альваро Мората может продолжить карьеру в «Арсенале»

Виктория Кравченко
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Форвард «Атлетико» Альваро Мората может этим летом перейти в «Арсенал», сообщил инсайдер Николо Скира. «Ювентус» не хочет выкупать права на игрока.

По данным источника, испанец в ближайшее трансферное окно может перейти в лондонский клуб. «Ювентус», в котором он играл прошлый сезон на правах аренды, не планируют выкупать нападающего. Ранее он уведомил нападающего об этом.

«Ювентус» арендовал Морату в 2020 году на два сезона за 20 миллионов евро. За это время форвард провел 92 матча и забил 32 гола.

Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года.

Альваро Мората
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Ювентус
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