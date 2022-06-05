Известная модель пообещала рассказать об отношениях с Пике

Бразильская модель, двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум», Сьюзи Кортес обещала рассказать об отношениях с защитником «Барселоны» Жераром Пике после новости о его разрыве с певицей Шакирой.

«Я дружила с бывшим президентом «Барселоны» Сандро Роселем. Когда Пике узнал об этом, он попросил у него мой номер телефона. Я была в Бразилии, а он каждый день писал мне, спрашивая, когда я вернусь в Европу. Он всегда интересовался моей попой и спрашивал, насколько она большая. Пике также признавался, что завидует моей любви к Месси.

Жерар каждый день писал в соцсетях и говорил, какая у меня большая задница. Единственные игроки «Барселоны», которые никогда ничего мне не присылали — Месси и Коутиньо. Они прекрасные мужья и уважают своих жнн. Шакира такого отношения не заслуживает», — рассказала Сьюзи Кортес El Diario NY .

Кроме того, она также поведала, что некоторые футболисты «Барселоны» присылали ей фото своих обнаженных тел.

«Пике тоже отправлял мне фото, но я их не открывала. Уверена, там тоже были нюдсы», — заявила Сьюзи.

Напомним, что причиной расставания Пике и Шакиры, не состоявших в официальном браке, но воспитывающих двоих сыновей, называют измену футболиста и нежелание жениться на поп-звезде.