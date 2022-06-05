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Сегодня, 08:42

Известная модель пообещала рассказать об отношениях с Пике

Читать «СЭ» в
Сьюзи Кортес.
Фото Социальные сети модели.

Бразильская модель, двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум», Сьюзи Кортес обещала рассказать об отношениях с защитником «Барселоны» Жераром Пике после новости о его разрыве с певицей Шакирой.

«Я дружила с бывшим президентом «Барселоны» Сандро Роселем. Когда Пике узнал об этом, он попросил у него мой номер телефона. Я была в Бразилии, а он каждый день писал мне, спрашивая, когда я вернусь в Европу. Он всегда интересовался моей попой и спрашивал, насколько она большая. Пике также признавался, что завидует моей любви к Месси.

Жерар каждый день писал в соцсетях и говорил, какая у меня большая задница. Единственные игроки «Барселоны», которые никогда ничего мне не присылали — Месси и Коутиньо. Они прекрасные мужья и уважают своих жнн. Шакира такого отношения не заслуживает», — рассказала Сьюзи Кортес El Diario NY .

Кроме того, она также поведала, что некоторые футболисты «Барселоны» присылали ей фото своих обнаженных тел.

«Пике тоже отправлял мне фото, но я их не открывала. Уверена, там тоже были нюдсы», — заявила Сьюзи.

Напомним, что причиной расставания Пике и Шакиры, не состоявших в официальном браке, но воспитывающих двоих сыновей, называют измену футболиста и нежелание жениться на поп-звезде.

Жерар Пике
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 2 : 0
22.05 18:30
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 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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Реал

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Карим Бензема

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