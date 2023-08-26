Алонсо не планирует покидать «Барселону»

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо уверен, что его контракт зарегистрируют в ла лиге в сезоне-2023/2024, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, будущее испанца зависит от руководства клуба, направленных на соблюдение финансового фэйр-плей. Отмечается, что Алонсо полностью устраивает главного тренера «Барселоны» Хави как игрок. Сам футболист доверяет клубу и не хочет искать новую команду.

«Барселона» пока не зарегистрировала игрока на новый сезон ла лиги, из-за чего будущее футболиста не определено.

32-летний испанец перешел в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста — 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Алонсо провел 24 матча в ла лиге, забив 1 гол.