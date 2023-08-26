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Сегодня, 08:07

Алонсо не планирует покидать «Барселону»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо уверен, что его контракт зарегистрируют в ла лиге в сезоне-2023/2024, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, будущее испанца зависит от руководства клуба, направленных на соблюдение финансового фэйр-плей. Отмечается, что Алонсо полностью устраивает главного тренера «Барселоны» Хави как игрок. Сам футболист доверяет клубу и не хочет искать новую команду.

«Барселона» пока не зарегистрировала игрока на новый сезон ла лиги, из-за чего будущее футболиста не определено.

32-летний испанец перешел в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста — 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Алонсо провел 24 матча в ла лиге, забив 1 гол.

Маркос Алонсо
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
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 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
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 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
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 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
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 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
14
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
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 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
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 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
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