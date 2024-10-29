Мостовой — о реакции Винисиуса на вручение «Золотого мяча» Родри: «Не думаю, что у него получится взять эту награду 10 раз»
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о реакции нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.
«Ясно, что он расстроен, как и многие. Поэтому он так и написал, но я не думаю, что у него получится взять эту награду 10 раз. Теперь будет стараться на следующий, у «Реала» все для этого есть», — сказал Мостовой «СЭ».
После церемонии вручения «Золотого мяча» бразилец написал в социальных сетях, что выиграет награду 10 раз, если это будет необходимо.
Винисиус занял второе место в голосовании. Бразилец, как и все остальные представители «Реала», не приехал на церемонию вручения награды, которая прошла в Париже в театре «Шатле».
(Александр Абустин)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|11
|5
|5
|1
|16-7
|20
|
5
|Мальорка
|11
|5
|3
|3
|10-8
|18
|
6
|Бетис
|11
|5
|3
|3
|11-9
|18
|
7
|Осасуна
|11
|5
|3
|3
|16-16
|18
|
8
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|17-11
|18
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
11
|Сельта
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|11
|3
|3
|5
|8-10
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Леганес
|11
|2
|5
|4
|9-12
|11
|
15
|Хетафе
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|
16
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
17
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|- : -
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|- : -
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|- : -
|2.11
|20:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|2.11
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|- : -
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2