Аленья не желает, чтобы Неймар переходил в "Реал"

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья поделился мнением о возможном возвращении Неймара, выступающего за "ПСЖ". Ранее сообщалось о его желании перейти в каталонский клуб.

– Было бы больно, если бы Неймар ушел к нашему вечному сопернику, – цитирует Goal Аленью. – Ссобенно после игры за "Барселону". Надеемся, что он вернется. Это впечатляющий игрок, один из лучших в мире. Если он вернется, это будет удивительный переход. Был бы невероятный способ закрыть трансферное окно. Он сделает нас всех лучше.

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